Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı

Bolivya Emniyet Müdürü Ivan Rojas, oluşturdukları özel ekiplerin 15-20 Temmuz tarihleri arasında ülkenin dördüncü büyük kenti Cochabamba'da 191, başkent La Paz'da 141 ve ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'da da 68 ceset bulduğunu açıkladı.

Bolivya'da koronavirüsten 2 bin 218 kişinin öldüğünün açıklanmasına rağmen ölü sayısının çok daha fazla olabileceği söyleniyordu.

Bolivya adlı tıp kurumu da 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hastanelerin dışından kendilerine 3.016 cesedin ulaştığını açıklamıştı.

Seçimler tehlikeye girdi

Bu açıklamaların ardından Bolivya Hükümeti'nin Bilim Kurulu 6 Eylül için planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.