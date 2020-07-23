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Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı
Bolivya'da üç kentte beş gün içinde yollar, araçlar ve evlerden 420 ceset toplandı. Bu kişilerin yüzde 90'a yakınının koronavirüsten hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı
23 Temmuz 2020 18:04 - BBC Türkçe
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Bolivya Emniyet Müdürü Ivan Rojas, oluşturdukları özel ekiplerin 15-20 Temmuz tarihleri arasında ülkenin dördüncü büyük kenti Cochabamba'da 191, başkent La Paz'da 141 ve ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'da da 68 ceset bulduğunu açıkladı.

Bolivya'da koronavirüsten 2 bin 218 kişinin öldüğünün açıklanmasına rağmen ölü sayısının çok daha fazla olabileceği söyleniyordu.

Bolivya adlı tıp kurumu da 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hastanelerin dışından kendilerine 3.016 cesedin ulaştığını açıklamıştı.

Seçimler tehlikeye girdi
Bu açıklamaların ardından Bolivya Hükümeti'nin Bilim Kurulu 6 Eylül için planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

bolivya koronavirus 68 ceset hastane

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