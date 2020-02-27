Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs Çin dışında hangi ülkelerde görüldü?
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) dünyada yayılmaya devam ediyor. Son olarak 7 ülkede daha virüs vakası görüldü. Virüsün tespit edildiği ülke sayısı 46'ya ulaştı
Koronavirüs Çin dışında hangi ülkelerde görüldü?
27 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rusya,- Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Cezayir, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Norveç, Pakistan ve Romanya’da da ilk koronavirüs vakaları doğrulandı. 7 ülke ile birlikte virüsün yayıldığı ülke sayısı 46 oldu. Ayrıca, Çin özel idari bölgesi olan Hong Kong ve Makao’da da virüs vakaları görülmüştü.

Virüs yayılımını canlı gösteren arita için TIKLAYINIZ

Çin dışında en çok virüs vakaları Güney Kore’de görülürken, Avrupa’da ise bu ülke İtalya. Güney Kore’de 13 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve 1595 kişi de hasta. İtalya’da ise 12 kişi hayatını kaybetti ve 453 kişi de hasta.

Rusya, Güney Kore’ye ve Güney Kore’den olan uçuşları virüsün yayılmasına önlem olarak kısıtladı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlara Güney Kore ve İtalya’ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 801’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 82 bin 164’e yükselirken; Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, ülkedeki virüs ölüm oranının şu anda yüzde 3.40 olduğu ve bununla birlikte uzmanların enfeksiyon büyüme hızı oranında bir düşüş olduğunu belirttiği bildirildi.

Çin'in dışında daha önce virüs tespit edilen 39 ülke şunlar:

İtalya, Japonya, İran, Singapur, ABD, Tayland, Bahreyn, Tayvan, Almanya, Kuveyt, Avustralya, Malezya, Fransa, Vietnam, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Kanada, Irak, Umman, Filipinler, Hırvatistan, Hindistan, İsrail, Lübnan, Finlandiya, İsveç, Rusya, Avusturya, Afganistan, Nepal, Kamboçya, Belçika, Kuzey Makedonya, İsviçre, Brezilya, Mısır, Yunanistan, Sri Lanka

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ulke

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.