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Koronavirüs Çin'in eğitim sistemini değiştirdi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce kişiye bulaşan koronavirüsünün daha fazla yayılmasını önlemek adına Çin’de haftalardır kapalı olan üniversitelerde, öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmeleri için artık online ders sistemi başlıyor
Koronavirüs Çin'in eğitim sistemini değiştirdi
06 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN - İlk olarak Çin'de görülen koronavirüsünden bu zamana kadar dünya genelinde 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi ise karantinaya alındı. Çin hükümeti de dünyanın yaklaşık 28 ülkesine yayılan virüsün daha fazla yayılmaması için gereken adımları atmaya devam ederken, ülke genelinde üniversiteler bir süre kapalı kaldıktan sonra bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi.

Çin’de yer alan bazı üniversiteler tarafından öğrencilere online ders ile ilgili gönderilen mesajda, koronavirüsü nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek ders verilmesinin mümkün olmadığı, ancak öğrencilerin eğitim hayatını normal bir şekilde devam ettirmesi, dönemlerin uzatılmaması için bir sonraki duyuruyu yapılmasına kadar internet üzerinden dersler verileceği belirtti.

Pekin Normal Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Tanvirul İslam, üniversite tarafından gönderilen mesaj ile ilgili şunları paylaştı:

“Üniversitemizden gelen mesajda artık internet üzerinden ders verileceği belirtildi. Mesajda, "Korona virüsü nedeniyle Çin’i terk eden veya Çin’in içinde herhangi bir yerde bulunan öğrenciler okul tarafından kurulan online ders sistemi üzerinde derslere katılabilecek’ denildi. Derslerimiz 24 Şubat tarihinden başlayacak. Mesajda, belirtilen saatte öğrencilere sisteme girerek hazır bulunmasının beklendiği de belirtildi. Ayrıca herhangi bir öğrenci zamanında derse giremiyorsa, görüntüsü çekilen derse daha sonra da ulaşabilecek."

Ayrıca Tanvirul İslam, sadece Pekin Normal Üniversitesinde değil, birçok üniversitede aynı uygulama ile bahar döneminin başlayacağını da belirtti. İslam, “Bu uygulama sadece bizim okulda değil. Şimdiye kadar aldığım haberlere göre Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi, Pekin Normal Üniversitesi, Lanzhou Üniversitesi, Pekin Teknik Enstitüsü, Xidian Üniversitesi gibi birçok üniversite aynı sistemi uygulayarak bahar dönemine başlayacağını biliyorum” dedi.
Öte yandan üniversiteler tarafından online ders sistemi korona virüsü nedeniyle kısa süreli uygulanacak bir sistem olduğu belirtilirken ders niteliğinde değişiklik olmayacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus karantina cin egitim

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