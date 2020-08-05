'Koronavirüs dedektifleri' yüksek nem ve sıcağa rağmen fedakarca çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibi sağlık çalışanları, yüksek nem ve sıcağa rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini fedakarca yürütüyor.

Kovid-19 salgınında vaka sayısını ve hastane yükünü azaltmak amacıyla kurulan Antalya'daki 108 filyasyon ekibindeki 226 sağlık personeli, dedektif titizliğiyle özverili şekilde çalışıyor.

Birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor. İkinci ekip ise bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlıyor.

Emniyet görevlilerinin de içinde bulunduğu üçüncü ekip ise 14 günlük karantinaya alınan kişilere, belli periyotlarda ziyaretler yapıp, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Adresinde bulunmayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanıyor.

Sıcak hava ve yüksek neme rağmen gece gündüz koşturan ekipler, giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor.

"Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en etkili yöntem"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, filyasyonun bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, hastalığın ilk ortaya çıkış sebebini bulmaya yönelik bir çalışma olduğunu söyledi.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede filyasyon çalışmasının en önemli yöntem olduğunu vurgulayan Hülür, "Eğer filyasyon iyi yapılırsa salgının yaratacağı olumsuz etkiler daha en başından azaltılmış olur. Hastalanacak kişi sayısı azalır, hastalığın yayılım hızı yavaşlar, hastanelerde yığılmalar görülmez." dedi.

Uzman, pratisyen, diş hekimleri, hemşire, ebe ve sağlık memuru görevlilerinin bulunduğu filyasyon ekibinin, 7 gün 24 saat görev yaptığını anlatan Hülür, hem erken tanı koyma hem de karantina önlemiyle vakaların il içerisine yayılımını önlediklerini bildirdi.

"Tanı konmuş, temaslıları tespit edilmemiş tek bir vaka yok"

Erken tanı konulan hastaların tedavide başarı düzeyini yükselterek kısa sürede iyileşmelerini sağladıklarını vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Sadece PCR testiyle tanısı konmamış ancak akciğer tomografisi bulguları bu hastalıkla uyumlu olan tüm vakalarımızı ve onların temaslılarını da tıpkı korona hastasıymış gibi yakından takip ettik. Şu ana kadar Antalya'da her şey kontrolümüz altında ilerliyor. Başarımızın anahtarı daha ilk vakada hemen filyasyon çalışmalarına başlamamızdır. Şu an Antalya'da tanı konmuş ve temaslıları tespit edilmemiş tek bir vakamız bulunmuyor."

"Astronot gibi geziyoruz"

Filyasyon ekibinde yer alan doktor Feride Çekirge de kişilere önce telefonla, ardından ev ziyaretiyle ulaştıklarını söyledi. Ev ziyaretleri sırasında kişilere bir SMS kodu gönderdiklerini, bu kod üzerinden elektronik konum oluşturduklarını anlatan Çekirge, evlerinde izolasyonu sağlanan kişilerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Evlerinde karantinada olanların da süreç içerisinde belli periyotlarla aranarak ateş, öksürük, nefes darlığı, tat, koku alamama gibi şikayetlerin olup olmadığının sorgulandığını aktaran Çekirge, elektronik konum oluşturdukları adreslerinde olup olmadıklarının da kontrol edildiğini bildirdi.

Çekirge, çok yoğun ve zor bir iş yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: