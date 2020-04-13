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Koronavirüs değil aldığı tedbir canına mal oldu!
Bursa'da Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi’nde korona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan Mukaddes Tunç, zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Koronavirüs değil aldığı tedbir canına mal oldu!
13 Nisan 2020 11:06 - İHA
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Edinilen bilgiye göre, korona virüsü korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti. Korona virüs korkusu nedeniyle temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı.

Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mukaddes Tunç, hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuğu bulunan kadın, inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


 

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