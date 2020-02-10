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Koronavirüs durdurulsun diye büyük bağış: Yaklaşık 18 milyon dolar
Hong Kong'un en zengin kişisi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Vuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu
Koronavirüs durdurulsun diye büyük bağış: Yaklaşık 18 milyon dolar
10 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki iş adamı Li Ka Shing'in vakfının Vuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak. 

Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi. 

Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor. 

Vietnam, Vuhan'daki vatandaşlarını şehirden çıkardı

Bu arada, Vietnam Hava Yolları JSC'ye ait bir uçakla Vietnam vatandaşlarının Vuhan kentinden çıkarıldığı bildirildi. 

Bloomberg'in haberine göre, JSC'den yapılan açıklamada, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarını taşıyan uçağın, bu sabah Quang Ninh bölgesindeki Van Don Havaalanı'na indiği belirtildi.

Yolcuların ve mürettebatın 14 gün boyunca izlenecekleri karantina bölgesine nakledildiği ifade edilirken, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi. 

Vietnam, Çin'e karşılıklı tüm uçuşlarını durdurmuştu. 

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkmıştı. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus vuhan

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