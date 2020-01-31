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Koronavirüs eğitimi etkiledi: Hong Kong’da okullar kapatıldı
Hong Kong lideri Carrie Lam, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 19 ülkede görülen koronavirüs nedeniyle Hong Kong’daki okullarda 2 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.
Koronavirüs eğitimi etkiledi: Hong Kong’da okullar kapatıldı
31 Ocak 2020 - DHA
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Çin–Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (2019 – nCoV) nedeniyle hasta olan kişi sayısı 9 bin 776, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213’e yükselirken, Hong Kong lideri Carrie Lam düzenlediği basın toplantısında 2 Mart’a kadar Hong Kong’daki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu kararın virüsün yayılmasını engellemek için alındığını ifade eden Lam, “Belirtmeliyim ki öğrencilerin evlerinde kalması umuduyla bu önlem alındı” dedi. Lam ayrıca, kamu personelinin önümüzdeki Pazartesiden itibaren evden çalışmaya devam etmelerine izin verileceğini, ancak vatandaşlara temel hizmet vermelerinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Havaalanından seyahat edenler hariç, Çin’den gelen turistlerin sayısının 16 Ocak’a kıyasla Perşembe günü yüzde 91 düştüğünü belirten Lam, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda termal taramaların yapılacağını ve Lo Wu ve Lok Ma Chau sınır kontrol noktalarında turistlerden sağlık beyan formlarını doldurmalarının isteneceğini söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hong Kong’daki yetkililer daha önce feribot ve hızlı tren seferlerini askıya alınarak kısmi olarak Çin sınırının kapatıldığını duyurmuş ancak Lo Wu, Lok Ma Chau ve Shenzhen Bay gibi ana kontrol noktaları açık kalmıştı.

Hong Kong’da şu ana kadar 12 koronavirüs vakası tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

2019 ncov koronavirus hong kong

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