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Koronavirüs endişesi rağbeti artırdı... Stoklarda maske ve dezenfektan ürünler tükendi
Çin’de ortaya çıkan ve pek çok ülkede yayılmaya devam eden korona virüsünün İran’da da ölümlere yol açması, Türkiye’de maske ve dezenfektan ürünlere talebi arttırdı. Stoktaki ürünlerin birçoğu ise tükendi
Koronavirüs endişesi rağbeti artırdı... Stoklarda maske ve dezenfektan ürünler tükendi
28 Şubat 2020 - İHA
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ESKİŞEHİR - Komşu ülke İran’da koronavirüsünden kaynaklanan ölümler, Türkiye’yi de etkiledi. Vatandaşlar maske ve dezenfektan ürünlere yoğun talep göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda her yerde bulunabilen maskeler ise artık nadiren bulunuyor.

"Maske depolarımızda tükendi"

Maskeye talebin çok yoğun olduğunu ifade eden Eczacı Gülderen Alaner, “Maskeyi özellikle çok fazla soruyorlar ama elimizde şu anda yok. El için dezenfekte jellerini de yok satıyoruz. Patlama oldu. Virüse karşı maskenin çok fazla koruma sağladığını düşünmüyorum. Bize gelen maskeler kağıt maskeler çünkü. Onlar da ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Jelleri ise eskiden iki üç ayda bir satardık. Şimdi ise 8-10 tane gidiyor. Fiyatlara yansımadı. Dezenfekte ürünlerini 15 liradan satıyoruz. Maske ise depolarımızda tükendi. En son üç gün önce elimizde vardı” dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus maske dezenfektan

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