Koronavirüs, erektil disfonksiyona yol açabilir

Euronews'de haaber olan Çalışmada, virüsün erkeklerin üreme organlarında aylarca kalabileceği ve bunun da erektil disfonksiyona yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Araştırma, Covid-19'un akciğerler ve böbrekler dışındaki organ sistemlerinde yaygın endotel disfonksiyonuna neden olabileceğini gösteriyor.

Miami'deki Miller Okulu Üreme Ürolojisi Programı'nın direktörü ve çalışmanın yazarı Dr. Ranjith Ramasamy, "Covid-19 nedeniyle meydana gelen altta yatan endotel disfonksiyonu, endotel hücrelerine girebilir ve penis de dahil olmak üzere birçok organı etkileyebilir." diyor.