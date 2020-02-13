Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor? Ölüm ve düşük oranı yüzde kaç?

MEDİMAGAZİN- Yeni Koronavirüsün (2019-nCoV) gebeler ve fetus üzerine etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Ancak daha önceki salgınlardan sorumlu olan SARS-CoV, MERS-CoV gibi diğer koronavirüs ailesi üyelerinin gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açtığı kanıtlanmıştı.
Lancet'te yayınlanan güncel bir makaleye göre SARS virüsü ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan MERS virüsü salgınları, 2019-nCoV virüsünün gebelik üzerine potansiyel etkilerini anlamada en iyi örnekleri sağlıyor.
İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; 2002-2003 pandemisinde 12 gebe kadın SARS-CoV ile enfekte oldu. Bunların 3'ü (yüzde 25) hayatını kaybetti.
Birinci trimester'da virüse yakalanan 7 kadından 4'ü düşük yaptı; virüse ikinci ve üçüncü trimesterda yakalananlardan ise 5 kadın'dan 2'sinde fetal gelişme geriliği oldu, bu kadınların 4'ünde preterm doğum oldu (biri spontan, üçü ise maternal şartlara bağlı indüklenerek).
MERS-CoV ile enfekte 11 gebe ile yapılan derlemeye göre, 10 kadında (yüzde 91) olumsuz sonuçlar görüldü. 6 yenidoğan (yüzde 55) yoğun bakıma alındı; 3'ü (yüzde 27) öldü. 2 yenidoğan ise anneleri ciddi solunum yetmezliğine girdiği için doğuma erken alındı.
Lozan Üniversitesi araştırmacıları, 2019-nCoV virüsünün benzer davranma potansiyeline karşılık, enfeksiyon şüphesi olan her gebenin sistematik taranmasını ve gebe ve fetüslerin kapsamlı takibinin yapılmasını önerdi.
Dr. Tuğba Gamsız
Medimagazin Dış Haberler Editörü
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