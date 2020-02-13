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Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor? Ölüm ve düşük oranı yüzde kaç?
Yeni tip koronavirüsün (kovid-19) gebeler üzerinde etkilerini anlamak için henüz çok erken ancak yapılan bir araştırmayla koronavirüs ailesinden olan bu yeni tip salgının gebelikteki komplikasyonları tahmin edilebilir
Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor? Ölüm ve düşük oranı yüzde kaç?
13 Şubat 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Yeni Koronavirüsün (2019-nCoV) gebeler ve fetus üzerine etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Ancak daha önceki salgınlardan sorumlu olan SARS-CoV, MERS-CoV gibi diğer koronavirüs ailesi üyelerinin gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açtığı kanıtlanmıştı.

Lancet'te yayınlanan güncel bir makaleye göre SARS virüsü ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan MERS virüsü salgınları, 2019-nCoV virüsünün gebelik üzerine potansiyel etkilerini anlamada en iyi örnekleri sağlıyor.

İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; 2002-2003 pandemisinde 12 gebe kadın SARS-CoV ile enfekte oldu. Bunların 3'ü (yüzde 25) hayatını kaybetti.

Birinci trimester'da virüse yakalanan 7 kadından 4'ü düşük yaptı; virüse ikinci ve üçüncü trimesterda yakalananlardan ise 5 kadın'dan 2'sinde fetal gelişme geriliği oldu, bu kadınların 4'ünde preterm doğum oldu (biri spontan, üçü ise maternal şartlara bağlı indüklenerek).

MERS-CoV ile enfekte 11 gebe ile yapılan derlemeye göre, 10 kadında (yüzde 91) olumsuz sonuçlar görüldü. 6 yenidoğan (yüzde 55) yoğun bakıma alındı; 3'ü (yüzde 27) öldü. 2 yenidoğan ise anneleri ciddi solunum yetmezliğine girdiği için doğuma erken alındı.

Lozan Üniversitesi araştırmacıları, 2019-nCoV virüsünün benzer davranma potansiyeline karşılık, enfeksiyon şüphesi olan her gebenin sistematik taranmasını ve gebe ve fetüslerin kapsamlı takibinin yapılmasını önerdi. 

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus 2019-ncov sars-cov mers-cov gebe

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