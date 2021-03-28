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Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, korona virüs geçirdikten sonra hafıza kaybı yaşayıp vücudunda hasarlar oluştu. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, korona geçiren hastalarda hafıza kaybının 1 yıla kadar sürdüğünü ifade ederek, vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.
Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü
28 Mart 2021 22:29 -
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Bir yılı aşkın bir süredir dünyada etkili olup birçok yönde hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınının insan vücuduna verdiği hasarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, ekim ayında korona virüse yakalandı. 18 günlük tedaviden sonra koronayı atlatan Prof. Dr. Kavak'ta, korona virüs sonrası kollarında ağrılar, kalpte sıkışma ve hafıza kaybı baş gösterdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, korona virüs geçiren hastalarda korona sendromlarının meydana geldiğini belirterek, geçici hafıza kayıplarının da 6 ay ile 1 yıl arasında devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, hafıza kaybı yaşayan vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.

"Bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi başladı"

14 yaşındaki kızının korona virüse yakalandığını ve yaşından dolayı semptomları olmadığı için evde korona virüse yakalandığını belirten Prof. Dr. Orhan Kavak, ilk 7 gün herhangi bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş olduğu çeşitli ilaçları kullandığını aktaran Prof. Dr. Kavak, "Sonra dekort iğne kullandım ve oksijenle ilgili bir iğne kullandım. 7'nci günden sonra ciddi öksürüğüm başladı. Bu öksürük sürecinde eve oksijen tüpü getirdim. Bu oksijen tedavisiyle 18'inci günden sonra korona pozitifliğim negatife dönüştü. Fakat bu süreçten sonra her ne kadar ilaç tedavisi ve kendi tedavimi yapmış olsam da birtakım semptomların vücudumda devam ettiğini gördüm. Daha önce özellikle sol kolumda bir ağrı olmadığı halde sol kolumda ağrılar oluştu, hala da mevcut. Kalbimde zaman zaman sıkışmalar söz konusu. Koronadan önce hafızam yerindeydi ve çok eski tarihleri detaylarıyla beraber düşünebiliyordum ve anlatabiliyordum. Fakat son dönemlerde, zaman zaman unutkanlıklarım başladı. Normal gün içinde yapabileceğim, bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu" dedi.

"Hafıza kaybı 1 yıla kadar olabiliyor"

Korona virüs geçiren hastalarda uzamış korona sendromları diye bir sendrom olduğunu kaydeden Prof. Dr. Recep Tekin, korona virüs geçiren kişilerde 6 aya kadar olan sürede halsizlik, yorgunluk, vücut ağrısı, geçici hafıza kaybı oluşabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Tekin, " Ya da hafızada güçsüzlük diyebiliriz. Depresyon, bacaklarda ağrı, eklem ağrısı, sırt ağrısı oluşabiliyor. Bunun yanında uyku bozukluğu gibi birçok semptom uzamış korona sendromunda görülebiliyor. Bu hastamıza baktığımız zaman korona geçirdikten sonra kısa süreli geçici hafıza kaybı ya da hafızada güçsüzlük olabiliyor. Yayınlara baktığımız zaman bu hafızadaki güçsüzlük, ya da geçici hafıza kayıpları genellikle kısa süreli oluyor. Uzamış korona sendromlarında bu tür semptomlar gelişebiliyor ve bunların birçoğu 6 ay en geç 1 yıla kadar toparlıyor. Bu tür hastaların bu konular nedeni ile endişe etmelerini istemiyoruz. Bu kişilere zaman içinde gazete okumalarını, bulmaca çözmelerini, B vitamini eksikliği varsa bunları desteklemelerini istiyoruz. Zaman içinde genellikle bu tür şikayetlerin geçtiğini görüyoruz. Eğer çok uzun süre devam ediyorsa bir psikologdan, nörologdan destek almalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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prof drorhan kavak prof dr recep tekin uzun kovid hafiza kaybi

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