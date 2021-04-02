Koronavirüs geçirmiş kişiler tek doz aşı olabilir mi?

NTV'deki habere göre; ABD'de yapılan ve tıp dergisi Nature Medicine de yayınlanan araştırmanın sonuçları şaşırttı. Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs geçiren kişilerin tek doz aşı olması yeterli olabilir. Bunun sebebi koronavirüs geçiren kişilerin tek doz aşı olduktan sonra virüsü geçirmemiş kişilerin iki doz aşı olduktan sonra sahip olduğu antikorlara sahip olunabileceği açıklanan çalışmanın başında yer alan Dr. Susan Cheng, bulguların virüs ile enfekte olan kişilerin sadece tek bir aşı dozu ile idare edebileceği argümanını desteklediğini söyledi.

Daha önce kovid-19 geçiren kişilerin antikor seviyeleri incelendi

ABD’de yapılan araştırmaya göre, daha önce corona virüs olanlar için bir doz Covid-19 aşısının iki doz Covid-19 aşısı kadar iyi olduğu açıklandı. Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden Dr. Susan Cheng ve meslektaşları yapılan araştırmaya göre, daha önce Covid-19 olan kişilerin antikor seviyeleri incelendi.

Dr. Susan Cheng virüsle enfekte olan kişilerin tek doz aşıyla idare edebileceğini söyledi

Nature Medicine dergisinde yayınlanan hakemli raporda, Covid-19 geçiren ve iyileşen kişilerin tek doz aşı olması ile, virüs geçirmeyen kişilerin iki doz aşı olmasının benzer antikor seviyelerine neden olduğu belirtildi. Çalışmanın başında yer alan Dr. Susan Cheng, bulguların virüs ile enfekte olan kişilerin sadece tek bir aşı dozu ile idare edebileceği argümanını desteklediğini söyledi.

İkinci doz aşı enfekte olmuş kişilere daha fazla fayda sağlamıyor

Araştırmacılar raporda, "ikinci bir aşı dozunun daha önce enfekte olmuş kişilere tek bir doza göre önemli ölçüde daha fazla fayda sağlamadığı" sonucuna vardıklarını bildirdi.

CNN’in haberinde yapılan çalışmanın aşı tedariki için kritik olduğu belirtilirken daha fazla kişinin aşılanması için önemli veriler elde edildiği bildirildi.