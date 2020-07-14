Koronavirüs günlük hasta sayısı 33 gün sonra tekrar 1000'in altına düştü

14 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.

'33 GÜN SONRA İLK KEZ'

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.



