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Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) en büyük semptomları arasında yer alan koku kaybı neden oluyor? Bilim insanları konuya dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
23 Haziran 2020 12:47 - CNN
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Koronavirüsün koku kaybına yol açtığı en bilinen semptomlar arasındaydı. Bu duruma neyin neden olduğu ise bir süredir bilim dünyasının araştırdığı bir konuydu.

Science Alert’ın Sage Journal’da yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüsün neden olduğu koku kaybı, diğer hastalıklardan farklı şekilde meydana geliyor.

Koronavirüsün üst solunum yolunu kaplayan hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 isimli proteinlere bağlandığını biliyoruz. Yapılan son araştırmaya göre, ACE2 koku alma nöronlarını destekleyen hücrelerde tespit edildi.

Bu araştırmaya göre durum bu hücrelerin bulunduğu bölgenin şişmesine neden olduğundan koku alma duyusu kayboluyor. Şişlik geçtikten yani ACE2 etkisini kaybettikten sonra ise koku alma duyusu geri geliyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ace2 isimli protein koku alma noronlari

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