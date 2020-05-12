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Koronavirüs hastası çocukların BT taramaları incelendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi’nden doktorlar, bazı ortak özellikleri belirlemek ve tanımlamak için Covid-19’lu çocukların BT taramalarını inceledi.
Koronavirüs hastası çocukların BT taramaları incelendi
12 Mayıs 2020 17:03 - DHA
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ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi’nden (Children’s Hospital) doktorlar, bazı ortak özellikleri belirlemek ve tanımlamak için Covid-19’lu çocukların BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramalarını inceledi. 20 çocuğun analizlerinin, neredeyse üçte ikisinin yaygın iltihap belirtileri gösterdiğini ve yarsında da kitleyi çevreleyen iltihaplanma olan konsolidasyon olarak bilinen 'Halo belirtisi' olduğunu ortaya çıkardığı belirtildi. Konsolidasyonun da nefes almayı zorlaştırdığı, çünkü akciğerlerin hava keselerinin sıvı ya da enfeksiyon gibi maddelerle dolu olduğu ifade edildi. Ayrıca, genel olarak çocukların yetişkinlere göre Covid-19'dan ciddi şekilde daha az etkilendiği ve altta yatan bir sağlık durumları olması halinde ise daha savunmasız olduğu belirtildi.

"SARS-CoV-2’NİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KANITI SINIRLI"

Haberde, Radyolog Alexandra Foust liderliğindeki doktorların, Covid-19'un neden olduğu hasarı diğer benzer solunum sistemi hastalıkları ile karşılaştırmayı amaçladıkları; her ikisi de koronavirüslerle ilgili olan SARS ve MERS'e, H1N1, grip suşu ve elektronik sigara ile ilişkili yeni keşfedilen bir durum olan EVALI'yi inceledikleri belirtildi. Coivd-19'a neden olan SARS-CoV-2’nin çok yeni olduğu için özellikle çocuklar için sağlık üzerindeki etkilerinin kanıtının sınırlı olduğu ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden (CDC) elde edilen verilerin de teşhis edilen Covid-19 vakalarının sadece yüzde 1.7'sinin 18 yaşının altında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19lu cocuklar halo belirtisi

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