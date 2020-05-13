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Koronavirüs hastasını ziyarete gittiler, karantinaya alındılar
SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, geçmiş olsun ziyaretine gittikleri hasta akrabalarının Covid-19 testi pozitif çıkan 16 kişi, karantinaya alındı.
Koronavirüs hastasını ziyarete gittiler, karantinaya alındılar
13 Mayıs 2020 10:11 - DHA
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Erenler ilçes Merkez Mahallesi Küçüktepe mevkisinde yaşayan yaşlı adam, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kan örnekleri alınan yaşlı adam, çekilen tomografide koronovirüs bulgusuna rastlanmaması üzerine, evinde karantinaya alındı. Doktorların ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söylediği halde çevre binalarda yaşayan 16 yakını, yaşlı adama 'geçmiş olsun'  ziyaretine gitti. Yaşlı adam ve bakıcısının test sonuçları pozitif çıkınca Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi devreye girdi. Yapılan çalışma ile 4 ayrı binada oturan 16 kişinin adı açıklanmayan yaşlı adamı ziyarete gittiği ortaya çıktı. 16 kişi, 14 günlük süreyle karantinaya alınırken, yaşadıkları 4 binanın giriş-çıkışlarında polis tedbir aldı.

Anahtar Kelimeler:

koronovirus ziyaretci filyasyon karantina

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