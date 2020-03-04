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Koronavirüs hırsızlığı: Fransa'da hastanelerden 8 bin 300 maske çalındı
Koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, ülke genelinde hastanelerden 8 bin 300 maske çalındığı açıklandı
Koronavirüs hırsızlığı: Fransa'da hastanelerden 8 bin 300 maske çalındı
04 Mart 2020 - İHA
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PARİS  - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü, Avrupa'da paniği arttırıyor. Ülke genelinde 220'den fazla koronavirüsü vakasının bulunduğu Fransa'da sağlık kurumları, halkı sık sık virüsten nasıl korunması gerektiği üzerine bilgilendirme yaparken, 2 bini Marsilya'daki hastaneden olmak üzere ülke genelindeki hastanelerden korunma amaçlı kullanılan 8 bin 300 maskenin çalındığı açıklandı. Polisin maske hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattığı duyuruldu.

Öte yandan Marsilya'daki Conception Hastanesinden 2 bin olmak üzere toplam çalınan 8 bin 300 maskenin ve virüse karşı el temizliğinde kullanılan özel sıvıların yasa dışı yollarla satılacağı tahmin ediliyor.

Maskelere el koyuldu

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devletin koruyucu maske stoklarına ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Macron, el konulan maskelerin devlet tarafından sağlık personeli, profesyoneller ve korona virüsüne yakalanan hastalara verilmek üzere el konulmuş olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirusu maske

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