Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs için Favipiravir'e yerli üretim ruhsatı verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan 'Favipiravir' isimli ilacın yerli üretimi için ruhsat verildi. İlaç, 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' ismiyle üretilecek.
Koronavirüs için Favipiravir'e yerli üretim ruhsatı verildi
12 Temmuz 2020 01:06 - Haber Global
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın, Türkiye'de üretileceğini duyurmasının ardından, ilaca üretim ruhsatı verildi. İlaç, Bakanlık yazısında 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' ismiyle yer aldı. 

Haber Global'in edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı'nca ilgili şirkete verilen ruhsat izninde şöyle denildi;

"İmal ruhsatını talep ettiğiniz “Favira 200 mg Film Kaplı Tablet” isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi’ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir."

 

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın faydalı olduğunu ve her geçen gün kullanımının arttığını belirterek, ilacın artık Türkiye'de de üretileceğinin müjdesini vermişti.

Anahtar Kelimeler:

favira favipiravir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.