'Koronavirüs ile bağlantılı' deyip duyurdular: 3 haftada yayıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının en çok yıkıma yol açtığı ülkelerden İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) harekete geçiren bir gelişme yaşandı.

HASTANELERE UYARI GİTTİ

Kovid-19'a bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını tespit eden NHS, hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu. İngiliz Daily Mail gazetesinin yer verdiği uyarıda, "Covid-19'a bağlı olarak çocuklar arasında yayılan ateşli sendrom endişeleri artmaktadır. Son 3 haftada başta Londra'da olmak üzere dikkat çeken bu artış yoğun bakımda tedavi gerektirmektedir" ifadeleri yer aldı.

BAZILARININ KORONA TESTİ NEGATİF

Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. NHS'nin uyarısında kaç çocuğun bu durumdan etkilendiği rakamsal olarak açıklanmazken, söz konusu vakalarda Kovid-19 testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.