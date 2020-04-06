Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?
Dünya genelinde koronavirüs salgını devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte, polen alerjisi mevsimi de başladı.
Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?
06 Nisan 2020 11:17 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Her iki hastalık da solunum sorunlarına yol açtığı için benzerlik taşıyor.

Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, "koronavirüs şüphesiyle" hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da arttıracağı görüşünde.

Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, koronavirüsle, polen alerjisinin biririnden kolayca ayırt edilebileceğini söylüyor.

Kulak, burun boğaz hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings'e göre, koronavirüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar:

  • Nefes alma zorluğu,
  • Burun tıkanıklığı,
  • Gözlerde kızarıklık,
  • Boğazda tahriş,
  • Öksürük ve hapşırma.

Prof. Dr. Hellings, koronavirüs enfeksiyonunu polen alerjisinden ayıran en önemli üç etkeni ise şöyle sıralıyor:

  • Koku kaybı,
  • Ateş,
  • Genel bir kırgınlık ve hastalık hissi,
  • Kas ağrısı.

Prof. Dr. Peter Hellings, bilinen alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, koronavirüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus polen alerjisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.