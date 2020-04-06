Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?

Her iki hastalık da solunum sorunlarına yol açtığı için benzerlik taşıyor.

Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, "koronavirüs şüphesiyle" hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da arttıracağı görüşünde.

Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, koronavirüsle, polen alerjisinin biririnden kolayca ayırt edilebileceğini söylüyor.

Kulak, burun boğaz hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings'e göre, koronavirüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar:

Nefes alma zorluğu,

Burun tıkanıklığı,

Gözlerde kızarıklık,

Boğazda tahriş,

Öksürük ve hapşırma.

Prof. Dr. Hellings, koronavirüs enfeksiyonunu polen alerjisinden ayıran en önemli üç etkeni ise şöyle sıralıyor:

Koku kaybı,

Ateş,

Genel bir kırgınlık ve hastalık hissi,

Kas ağrısı.

Prof. Dr. Peter Hellings, bilinen alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, koronavirüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtiyor.