Koronavirüs ile sıcak hava ilişkisi: Araştırmalar sıcak havanın salgını frenlemeyeceğini öngörüyor

ABD'de MIT ve Kanada’da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada sıcak havanın yeni tip corona virüsü (Covid-19) yayılma ve enfekte etme beceresinde bir değişikliğe neden olmadığı ortaya konuldu.

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını inceledi. Sıcaklık, nem, okulların kapatılması, kitle toplantılarının kısıtlanması ve sosyal mesafenin hastalığın yayılması üzerindeki etkisini karşılaştırdılar.

Kanada Tabipler Birliği dergisinde yayımlanan çalışmada, hava sıcaklığının artmasına rağmen, corona virüs vakalarının azalışı arasında kaydadeğer bir ilişki bulunamadı.

"SALGINI YAVAŞLATAN TEK UNSUR KARANTİNA ÖNLEMLERİ"

Toronto Üniversitesi’nden Profesör Dionne Gesink, konuya ilişkin “Yaz corona virüsü ortadan kaldırmayacak. İnsanların bunu bilmesi önemli. Öte yandan, bir bölgede halk sağlığı müdahaleleri ne kadar çok olursa, salgını yavaşlatma etkisi o kadar büyük olur. Okul kapatmaları, kalabalık toplantıların yasaklanması va karantina müdahaleleri gerçekten önemli, çünkü şu anda salgını yavaşlatan tek şey bunlar” açıklamasını yaptı.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Peter Jüni ise, “Hem enlem hem de sıcaklığın corona virüsün yayılmasında rol oynayabileceğini öne süren bir ön çalışma yaptık. Ancak, çalışmayı çok daha zorlu koşullarda tekrarladığımızda, tam tersi bir sonuç elde ettik” ifadelerini kullandı.

ABD’li araştırmacılar da Kanadalı bilim insanlarıyla benzer bir sonuca vardı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Sistem Dinamiği Bölümü Doçenti olan baş araştırmacı Hazhir Rahmandad ve ekibi, Aralık ve 22 Nisan arasında 3 bin 700'den fazla yerde virüs aktarımı ve hava durumu istatistikleri ile ilgili verileri analiz etti.

Çalışmada 25 derecelik sıcaklığın üzerinde her 0,556 °C’lik artış için yayılamada yaklaşık yüzde 1,5’lik bir azalma olduğu bulundu.

"EN İYİ İHTİMALLE İKİNCİL BİR ROL OYNAR"

Rahmandad, “Yüksek sıcaklıklar ve nem corona virüsün iletim oranlarını orta derecede azaltsa da, pandeminin sadece yaz havalarından dolayı yavaşlaması mümkün değil. Politikacılar ve halk, yaz ikliminin doğal olarak enfeksiyonu engellediğini varsaymak yerine acil durumlara karşı tetikte olmalı. En iyi ihtimalle, hava sıcaklığı salgının kontrolünde sadece ikincil bir rol oynabilir” açıklamasını yaptı.