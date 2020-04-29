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Koronavirüs ile sigara ilişkisi: Sağlık otoriteleri ne diyor?
Her yıl ortalama sekiz milyon kişinin sigaradan hayatını kaybettiği düşünüldüğünde, geçtiğimiz günlerde yapılan ve sigara içenlerin Covid-19 hastalığına yakalanma oranının daha az olduğu sonucunu ortaya koyan araştırma şaşkınlık yarattı.
Koronavirüs ile sigara ilişkisi: Sağlık otoriteleri ne diyor?
29 Nisan 2020 12:19 - Euronews
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Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesinde yapılan araştırma 'içme statüsünün SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı koruyucu bir faktör olarak göründüğü ve nikotinin Covid-19'a karşı potansiyel bir önleyici etken olabileceğine' dikkat çekti.

Aynı araştırmada nikotinin sigara bağımlılığına neden olduğunu ve sigara içmenin sağlık için ciddi bir tehlike olduğu da belirtildi.

Ancak söz konusu araştırma Covid-19 ile nikotin tüketimi ilişkisi konusunda kafa karışıklığına neden oldu.

Peki sağlık uzmanları ne diyor?
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara içenlerin enfeksiyon kapma riski daha yüksek. "Sigara içme eylemi, ellerin (enfekte olmuş eller) dudaklar ile temasta olması demek bu da virüsün elden ağza taşınması ihtimalini yükseltiyor." diyor Dünya Sağlık Örgütü.

Örgütün açıklamasında ayrıca şu noktalara dikkat çekiliyor:

  • "Nargile gibi birçok kişi tarafından paylaşılan içme alışkanlıkları Covid-19 hastalığının yayılmasını kolaylaştırır."
  • "Özellikle akciğer rahatsızlığı olanlar için sigara alışkanlığı ciddi hastalığa neden olabilir"
  • "Oksijen ihtiyacını artıran ya da vücudun oksijeni uygun bir şekilde kullanım kapasitesini düşüren durumlar kişinin sağlığını ciddi riske atmakta ve zatürre gibi hastalıklara sebep olmaktadır."

Araştırmalar aynı zamanda 2012 yılında baş gösteren MERS salgını sırasında sigara içenlerde, içmeyenlere oranla ölme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Euronews'e konuşan Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, Covid-19 ile nikotin ilişkisini inceleyen araştırmaları gözden geçirdiklerini belirtti.

Sigara içenlerde Covid-19 vakalarının daha ağır seyrettiğini söyleyen DSÖ yetkilisi, euronews'e gönderdiği açıklamada "Nikotin bandına ihtiyacı olan kişiler, sadece sigarayı terk etmek isteyen kişilerdir" denildi.

Avrupa Hastalıkları Kontrol Merkezi'nin (ECDC) mart ayındaki bir bildirisinde sigara içenlerin Covid-19'a karşı 'riskli gruptan' oldukları uyarısı yapıldı.

İngiltere'den Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı tarafından yapılan açıklamada da sigara içenlerin Covid-19 hastalığına karşı risk grubu içinde oldukları belirtildi. Açıklamada "Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, bu çok iyi bir fırsat" denildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise sigara içenlerin virüse yakalanma oranının daha yüksek olmadığı, ancak bu kişilerde sigaradan kaynaklı ciddi sağlık sorunlarının baş gösterebileceği uyarısı yapıldı.

Fransa, söz konusu araştırma sonrası nikotin satışına sınırlama getirmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dunya saglik orgutu sars-cov-2 sigara

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