Koronavirüs İngiltere ve Vietnam'da yayılmaya devam ediyor

HANOİ- Dünya genelinde 565 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsü dünyada yayılmaya devam ediyor.

İngiltere’de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede görülen vaka sayısının 3’e yükseldiği kaydedildi. Korona virüsü görülen hastaların tedavi gördüğü ve virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Vinh Phuc eyaletinde 2 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 12’ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, korona virüsü tespit edilenlerin Vietnamlı olduğu ve karantinaya alındığı ifade edildi.

Çin’de 28 bin 352, Avustralya’da 16, Tayvan’da 15, Malezya’da 16, Hong Kong’da 23, Avustralya’da 16 koronavirüsü vakası kaydedildi.