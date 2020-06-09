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Koronavirüs: İngiltere'de 8,9 milyon kişi hala ücretli izinde
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere'de uygulanan karantina nedeniyle işlerine gidemeyen 8,9 milyon kişi, hükümetin ücretli izin programından yararlanıyor. Ücretli izin programı için aylık yaklaşık 19,6 milyar sterlin ayrılıyor
Koronavirüs: İngiltere'de 8,9 milyon kişi hala ücretli izinde
09 Haziran 2020 17:14 - AA
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İngiliz Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'tan itibaren karantina uygulanmasıyla çalışamayan 8,9 milyon kişinin hükümetin ücretli izin programından yararlandığı, bu programa aylık yaklaşık 19,6 milyar sterlin ayrıldığı belirtildi.

İngiliz hükümeti, daha önce, koronavirüs nedeniyle çalışamayacak olanların maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da şirketlerin ve çalışanların bu destek programından ekime kadar faydalanabileceklerini belirtmişti.

Son verilere göre, şu ana kadar 200 bin serbest meslek çalışanına yaklaşık 2,5 milyon sterlin seviyesinde hibe verildi.

İngiltere'de ayrıca, salgının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında şirketlere 31 milyar sterlin hacminde devlet destekli kredi imkanı da sunuldu.

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