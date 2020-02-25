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Koronavirüs İran'da durdurulamıyor: Milletvekilinde virüs tespit edildi
İranlı milletvekili Mahmud Sadıki "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" dedi
Koronavirüs İran'da durdurulamıyor: Milletvekilinde virüs tespit edildi
25 Şubat 2020 -
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İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

 

Anahtar Kelimeler:

mahmud sadiki koronavirus kovid-19

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