Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs: İtalyanların yüzde 62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirleri 8 hafta sonra kısmen hafifletmeye başlayan İtalya'da halkın çoğunluğunun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi.
Koronavirüs: İtalyanların yüzde 62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
05 Mayıs 2020 19:23 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ulusal Psikologlar Derneği tarafından yaptırılan araştırmada, İtalyanların yüzde 62'si "normale dönüş için" psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Psikolojik sıkıntılarda salgının kendisinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin büyük ölçüde kısıtlanmasının da etkili olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre İtalyanların en büyük sıkıntıları arasında hastalık korkusunun yanı sıra gelecek kaygısı da yer alıyor.

Yaklaşık 2 ay boyunca ülke genelinde uygulanan tedbirlerin ardından psikolojik destek ihtiyacının, aile içinde yaşayanlara kıyasla yalnız yaşayanlar ya da birlikte yaşayan çiftlerde daha fazla görüldüğü belirlendi.

Roma'daki Tor Vergata Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma ise İtalyanların en büyük endişesinin sağlık değil ekonomik zorluklar olduğunu gösterdi.

Üniversitenin araştırmasına katılanların yüzde 70'i genel olarak kaygı duyduklarını söyledi.

İş ve ekonomiyle ilgili sıkıntılar yüzde 53'le en büyük kaygı kaynağı olarak belirlendi.

Sağlıkla ilgili endişelerse, katılımcıların yüzde 41'i tarafından paylaşıldı.

'1 milyon yeni yoksul'
İtalya'da koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle ekonomide daralma yaşanması bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 9.1 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Ülkede "yeni yoksulların" sayısının arttığı haberleri de geliyor. İtalya Ziraatçılar Birliği (Coldiretti), koronavirüs krizi nedeniyle ülke genelinde 1 milyon "yeni yoksulun" yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Etkili bir sosyal yardım ağına sahip olan Katolik Kilisesi'nin yardım vakfı Caritas da koronavirüs krizi sırasında kendilerine başvuranların sayısının 2 katına çıktığını belirtti.

Ülkede dün açıklanan son verilere göre salgında can kaybı sayısı 29 bini geçti, vaka sayısı da 212 bine yaklaştı.

Anahtar Kelimeler:

italya psikolojik destek koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.