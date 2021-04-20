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Koronavirüs kalp krizini tetikleyebilir
Koronavirüse yönelik araştırmalar virüsün kalp-damar hastalıklarını tetikleyebildiğini ortaya koyuyor. Manisa'da kalp krizi tanısıyla tedavi altına alınan koronavirüs hastalarına yönelik çalışma bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Koronavirüs kalp krizini tetikleyebilir
20 Nisan 2021 15:34 -
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Koronavirüs sadece akciğeri hedef almıyor. Yapılan araştırmalar, koronavirüsün kalbi de etkilediğini gösteriyor.

Kalbe yerleşen sinsi virüs kalp kasını etkiliyor, ardından da kalp-damar hastalıklarını tetikliyor. Koronavirüse yakalanmadan önce sağlıklı bir kalbe sahip olan kişiler bile ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Manisa Şehir Hastanesi'nde de son bir yıl içinde 100'ü aşkın koronavirüs hastasının kalp damar rahatsızlığı şikayetiyle tedavi gördüğü açıklandı.

"115 hasta koronavirüs geçirirken kalp krizi nedeniyle başvurdu"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Burak Özen, "Hastanemize son bir yıl içinde 115 hasta koronavirüs enfeksiyonu geçirirken kalp krizi geçirmesi nedeniyle başvurdu. Bu da ilimizdeki bu tip hastaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor" dedi. 

Hastalığın belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kolda uyuşma.

"Pıhtılaşma bozuklukları olabilir. Sizin bu esnada tedaviniz evde devam etse bile göğüs ağrısı, nefes darlığınız, şiddetli bir göğüste baskı hissiniz ya da bir organınızda bir uzvunuzda tutulma, uyuşma gibi semptomlarınız olursa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz."

Koronavirüs hastalarının diğer tüm tedavileri de hastanelerdeki özel servislerde yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kalp krizi

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