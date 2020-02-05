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Koronavirüs kargoları da etkiledi, Çin'den gelen paketlerde yüzde 90 azalma var
Türk Hava Yollarının uçuşlarını durdurmasının ardından Çinli alışveriş siteleri üzerinden Türkiye'ye gelen günlük kargo sayısı yüzde 90 azaldı. Türkiye'ye gelen kargoların sayısı, THY'nin uçuşlarını durdurmasının ardından günlük 300 torbadan 30 torbaya kadar düştü
Koronavirüs kargoları da etkiledi, Çin'den gelen paketlerde yüzde 90 azalma var
05 Şubat 2020 - AA
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ANKARA -  Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler, bu bölgeden yapılan kargo taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Bu ülkedeki alışveriş siteleri üzerinden verilen siparişler nedeniyle Türkiye'ye gelen kargoların sayısı, Türk Hava Yollarının (THY) uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 düşüş gösterdi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs salgınına karşı ulaştırma sektöründe de birçok tedbir uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda THY, ilk olarak Çin'in Pekin, Guangzou, Şanghay ve Şian kentlerine yönelik uçuşlarını 9 Şubat'a kadar durdurdu, ardından ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmelerde bulunarak süreyi ay sonuna kadar uzattı. Sadece ihtiyaç doğrultusunda sağlık malzemelerinin taşınması için iki ülke arasında özel uçuş gerçekleştiriliyor.

Alınan tedbirler, Çin'den yapılan kargo taşımacılığını da yansıdı.

Çinli firmaların alışveriş siteleri üzerinden verilen siparişlere yönelik Türkiye'ye gelen kargo sayısı, THY'nin uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 azalarak günlük 300 torbadan 30 torbaya kadar geriledi.  

Türkiye'den internet siteleri üzerinden en çok sipariş Çinli Ali Ekspres ve Ali Baba'dan veriliyor. Özellikle tekstil, elektronik aletler, bijuteri gibi çeşitli ürünler tercih edilen mallar arasında bulunuyor. Satın alınan ürünlerin büyük kısmı uygun maliyetinden dolayı yolcu uçaklarıyla Türkiye'ye ulaşıyor. 

Yeni tip koronavirüsün etkisiyle alınan tedbirler sonucu Çin'den söz konusu kargoların gelişi de dururken, bu firmaların Singapur ve Malezya'daki acentelerine verilen siparişlerin Türkiye'ye ulaşmasında ise sorun bulunmuyor. 

Anahtar Kelimeler:

cin vuhan koronavirus kargo turk hava yollari thy

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