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Koronavirüs kargoyla bulaşır mı merak ediliyordu, KARİD: Koronavirüsün kargo ile bulaştığına ilişkin bilgi yok
Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, koronavirüse ilişkin sosyal medyada kaynağı belli olmayan pek çok bilgi dolaştığına dikkat çekerek, “Virüsün insandan insana geçtiği konusunda bilgimiz var ancak şu an ne Çin’de ne de başka bir ülkede virüsün kargo ve eşya yolu ile bulaştığına dair teyit edilmiş bir bilgi yok” dedi
Koronavirüs kargoyla bulaşır mı merak ediliyordu, KARİD: Koronavirüsün kargo ile bulaştığına ilişkin bilgi yok
03 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL- Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, koronavirüse ilişkin sosyal medyada kaynağı belli olmayan pek çok bilgi dolaştığına dikkat çekerek, “Virüsün insandan insana geçtiği konusunda bilgimiz var; ancak şu an ne Çin’de ne de başka bir ülkede virüsün kargo ve eşya yolu ile bulaştığına dair teyit edilmiş bir bilgi yok” dedi ve ekledi:

"Koronavirüs, son zamanlarda herkesi endişelendiren, çeşitli önlemler almaya iten bir virüs. Özellikle internette ve sosyal medyada kaynağı belli olmayan ve gerçekçilikten uzak pek çok bilgi dolaşıyor ve bu da kirlilik yaratıyor. Bu asılsız bilgilerden biri de, virüsün dünyanın dört bir yanını dolaşan kargolar aracılığı ile de yayıldığı iddiası. Bu konuda derneğimize pek çok telefon geliyor.

“Kargo teslimatlarıyla ilgili henüz tarafımıza tebliğ edilmiş bir değişiklik mevcut değil. Yetkili mercilerden herhangi bir bildirim olursa teslimatlarla ilgili ivedilikle gerekli değişiklikler yapılacaktır. Türkiye’ye Çin’den gelen ve/veya Türkiye’den Çin’e gönderilen postalar için gümrük mevzuatımızın gerektirdiği tedbirler devam etmektedir.

“Bu konuda daha detaylı bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yetkili mercilerin yayınlarını takip etmelerini ve asılsız bilgilerle değil, yetkililerin sözlerine itimat etmelerini önemle rica ederiz.”

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kargo kurye ve lojistik isletmecileri dernegi karid aslan kut

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