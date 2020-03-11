Koronavirüs konferansı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

Koronavirüs tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR), cuma günü New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan koronavirüs ile ilgili konferansını iptal ettiğini açıkladı.

Konferansta küresel boyuttaki koronavirüs salgının iş hayatına etkileri ele alınacaktı.

Dış İlişkile Konseyi (CFR) ayrıca, 11 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan New York ve Washington yuvarlak masa toplantılarını ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm konferansları da iptal ettiğini bildirdi.

ABD'nin en az 19 eyaletinde, salgın nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı bini geçti. Son olarak Washington eyaletinden 2, California, New Jersey ve Güney Dakota eyaletlerinden de birer kişi olmak üzere 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.