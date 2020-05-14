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Koronavirüs, konuştuktan sonra 8 dakika havada kalabiliyor
ABD'de yapılan bir araştırma, koronavirüsün korkutucu bir şekilde yayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Pennsylvania Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan araştırmada konuşurken etrafa damlacık olarak saçılan koronavirüsün en az 8 dakika havada kalabildiği saptandı.
Koronavirüs, konuştuktan sonra 8 dakika havada kalabiliyor
14 Mayıs 2020 14:38 - Haber7
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Resmi açıklamalara göre koronavirüsün çoğunlukla havadaki damlacıklar aracılığıyla bulaştığı bilinirken, ABD’de yapılan bir araştırma virüsün ne kadar sinsice yayıldığını bir kez daha gösterdi. Pennsylvania Üniversitesi ile birlikte ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde görevli olan bilim insanlarının araştırmasında konuşurken etrafa saçılan damlacıkların en az 8 dakika havada kaldığı görüldü.

Araştırmayı yürüten bilim ekibi bu araştırmayı PNAS isimli açık kaynaklı dergide yayınladı. Araştırmada bir dakika boyunca yüksek sesle konuşan bir kişinin en az 1000 damlacık saçtığını açıklayan uzmanlar bunların arasında koronavirüs partiküllerinin de olduğunun altını çizdi.

“BU SÜRE BULAŞMASI İÇİN YETERLİ”

Uzmanlar havadaki partikül ve damlacıkların 8 dakika havada kalabildiğini açıklarken, “Eğer hasta bir kişi varsa bu süre sağlıklı bir kişinin soluması durumunda hastalığın bulaşabilmesi için yeterli.” ifadesini kullandı.

Bilim insanları kapalı bir atmosferde gerçekleşen deneyde bir kişinin “stay healthy” (sağlıklı kal) sözünü tekrarlamasını istedi. Sağlıklı anlamına gelen “healthy” kelimesindeki “th” sesinin damlacık yarattığını söyleyen bilim insanları daha sonra özel bir lazer sistemiyle kişinin ağzından çıkan damlacıkları takip etti.

Bilim insanları, “Büyük damlacıklar kısmen buharlaşarak küçüldü ve havada asılı kaldı. Gerçek hayatta bu damlacıklar diğer bireyler tarafından nefes yoluyla çekilebilir ve virüsün bulaşmasına sebep olabilir.” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus damlaciklar 8 dakika havada kaliyor

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