Koronavirüs mutasyonlarının kaynağı bağışıklığı baskılanan hastalar olabilir

Bilim insanları, dünyanın dört bir yanındaki COVID-19’la mücadele eden 100 milyonu aşkın insan arasından, koronavirüsün insanları nasıl alt edebileceğini anlamak için ABD’deki 45 yaşındaki bir COVID-19 hastasının vakasını seçti. Adı açıklamayan hastanın, COVID-19 karşı verdiği 154 günlük mücadele esnasında (Kayıtlara geçen en uzun süren COVID-19 vakalarından biri) vücudunun mutasyon yuvası haline geldiği ifade edildi.

DEĞİŞİKLİKLER VİRÜSÜN BAŞAK PROTEİNİNDE MEYDA GELDİ

Bununla birlikte koronavirüste meydana gelen değişikliklerin yüzde ellisi, genetik kodunun sadece yüzde ikisini oluşturmasına rağmen virüsün insan hücrelerine bağlanmak için kullandığı başak proteininde meydana geldi.

ABD’li araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da uluslararası alarma neden olan üç varyantın nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair kuvvetli bulgular sağladığını belirtti. Her üç mutasyondan da corona virüsün başak proteininde, onu daha bulaşıcı, ölümcül veya bağışıklığa karşı dirençli hale getiren önemli değişiklikler meydana geldi.



20'Lİ YAŞLARINDA BAĞIŞIKLIĞINI BASKILAYAN İLAÇLAR KULLANMAYA BAŞLADI

Bununla birlikte, çalışmaya konu olan ve ismi açıklanmayan erkek hasta, geçen yıl ABD'de Massachusetts eyaletinde yer alan Brigham & Kadın Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle tedavi edildi. Bilim insanları, hastaya yirmili yaşlarında, bağışıklık sisteminin kendi organlarına saldırmasına ve ölümcül kan pıhtıları oluşturmasına neden olan antifosfolipid sendromu adı verilen nadir bir hastalık teşhisi konulduğunu söyledi. Hastalığı nedeniyle ölümcül aşırı reaksiyonları önlemek amacıyla bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandığı belirtilen adamın bu nedenle corona virüse karşı da savunmasız olduğu ifade edildi.

Hastanın, COVID-19’a karşı verdiği 154 günlük mücadeleyi kaybetmeden önce altı kez hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tedavisinde ise remdesivir ve Regeneron'un deneysel monoklonal antikor kokteyli kullanıldı. Doktorlar ilaçların hastanın corona virüsle savaşmasına yardımcı olduğunu ifade etmesin rağmen, adamın burun ve boğazından alınan sürüntüler, ilk hastanede yatışında alınan örneklere kıyasla virüsün 20 kez değiştiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 30 bin molekülden oluşan bir dizi olan genetik kodun 1 yerde değiştiğini ve 9 parçası tamamen kaybolduğunu keşfetti.



KORONAVİRÜS HER HASTANEYE KALDIRILIŞINDA DEĞİŞTİ

Bilim insanları, adamın hastaneye her kaldırıldığında virüsün genetik kodundaki değişikliklerin de arttığını söyledi ve altıncı kez hastaneye yatırıldığında virüsün genetik kodundaki değişikliğin 50'ye çıktığını aktarıldı. Doktorlar, adamın zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle sürekli hasta olmaya devam ettiği sonucuna ulaştı.

Çalışmanın yazarlarından Doktor Jonathan Li, koronavirüsteki bu değişikliklerin temelde virüs dünya çapında insanlar arasında yayılırken olanların hızlandırılmış bir versiyonu olduğunu söyledi.

MUTASYONLARIN GELİŞİMİ İÇİN OLASI EN KÖTÜ SENARYO

Diğer bir yazar Doktorr Bruce Walker, ise zayıf bir bağışıklık sistemine sahip, virüsü kendi başına temizleyemeyen bir hastadaki enfeksiyonun, "mutasyon gelişimi için olası en kötü senaryo" olduğunu ifade etti. Walker, “Covid-19 normalde akut bir enfeksiyondur ve çoğu insan bunu yaklaşık iki hafta içinde atlatır. Ancak bağışıklığı zayıflamış hastalarda bir aydan fazla sürebilir, bu da virüse mutasyonları biriktirmesi için çok daha uzun süre verir. 'Bu mutasyonların virüsü daha kötü hale getireceği anlamına gelmez, ancak bunlardan birinin davranış şeklini değiştirebilme riskini artırır" dedi.



Öte yandan, Bostonlu hasta şu anda koronavirüsün kendisinin yeni ve daha tehlikeli versiyonlarını ortaya çıkarma yeteneğinin önemli bir habercisi olarak görülüyor. Vaka, virüsle aylarca savaşan, bağışıklık sistemi zayıflamış artan hasta popülasyonunun mutasyondaki rolüne odaklanarak bilim insanlarının yeni türlerin ortaya çıkmasını tahmin etmelerine yardımcı oluyor.