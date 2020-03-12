Koronavirüs neden bu kadar bulaşıcı? İşte bu soruya cevap veren araştırma!

MEDİMAGAZİN-Dünya'da koronavirüs ile enfekte insan sayısı 100 bini aşarken, bilim insanları virüsün nasıl bu kadar kolay yayıldığını anlamaya çalışıyor.

Bu durumu açıklamak üzere yapılan genetik ve yapısal analizler sonucunda, virüsün önemli bir özelliğini tanımlandı: Bir yüzey proteini.

Koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Bunun önemi ise; karaciğer, akciğer, ince bağırsaklar gibi birçok dokuda 'furin' proteininin yer alması ve virüsün aynı anda birçok organa saldırabilecek olması.

SARS ve koronavirüs ailesine ait diğer türlerde furin aktivasyon bölgesi bulunmuyordu.

Ayrıca virüsün insanlar arasında kolayca yayılmasını sağlayan aktivasyon bölgeleri de tanımlandı. İnfluenza gibi insanlara kolayca bulaşan diğer virüslerde de yer alan aktivasyon bölgeleri 'hemaglutinin' denilen proteinde yer alıyor.

Kayıtlarda yer alan en ölümcül pandemi olan 1918 yılındaki İspanyol gribinden sorumlu olan virüsün bile 'furin' aktivasyon bölgesi yoktu.



İlaç çalışmaları

Furin'i bloklamak üzere moleküller, tedavi olarak araştırılıyor.

Virüse ait spike proteinin, insan hücrelerinde ACE2 adlı reseptöre -SARS virüsüne ait spike proteininkine kıyasla- en az on kat daha güçlü bağlandığı biliniyor.

ACE2 reseptörü, aşı ve ilaç tedavileri açısından diğer hedef olarak öneriliyor.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü