Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs neden bu kadar bulaşıcı? İşte bu soruya cevap veren araştırma!
Koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı
Koronavirüs neden bu kadar bulaşıcı? İşte bu soruya cevap veren araştırma!
12 Mart 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Dünya'da koronavirüs ile enfekte insan sayısı 100 bini aşarken, bilim insanları virüsün nasıl bu kadar kolay yayıldığını anlamaya çalışıyor.

Bu durumu açıklamak üzere yapılan genetik ve yapısal analizler sonucunda, virüsün önemli bir özelliğini tanımlandı: Bir yüzey proteini.

Koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Bunun önemi ise; karaciğer, akciğer, ince bağırsaklar gibi birçok dokuda 'furin' proteininin yer alması ve virüsün aynı anda birçok organa saldırabilecek olması.

SARS ve koronavirüs ailesine ait diğer türlerde furin aktivasyon bölgesi bulunmuyordu.

Ayrıca virüsün insanlar arasında kolayca yayılmasını sağlayan aktivasyon bölgeleri de tanımlandı. İnfluenza gibi insanlara kolayca bulaşan diğer virüslerde de yer alan aktivasyon bölgeleri 'hemaglutinin' denilen proteinde yer alıyor. 

Kayıtlarda yer alan en ölümcül pandemi olan 1918 yılındaki İspanyol gribinden sorumlu olan virüsün bile 'furin' aktivasyon bölgesi yoktu.


İlaç çalışmaları
Furin'i bloklamak üzere moleküller, tedavi olarak araştırılıyor. 
Virüse ait spike proteinin,  insan hücrelerinde ACE2 adlı reseptöre -SARS virüsüne ait spike proteininkine kıyasla- en az on kat daha güçlü bağlandığı biliniyor. 

ACE2 reseptörü, aşı ve ilaç tedavileri açısından diğer hedef olarak öneriliyor. 

 

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus furin yuzey proteini hemaglutinin ace2 reseptoru

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
12/03-15/0315. Uludağ Nöroloji GünleriNÖROLOJİBURS
12/03-15/03Uludağ 2020 KBB GünleriKULAK-BUR...BURS
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.