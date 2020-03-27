Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın son sözleri yürek burktu: Annecim seni çok özledim

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan genç kadın tüm müdahalelere rağmen önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı’nın ölümünden önce yoğun bakım servisinde çekilen bir videosu ortaya çıktı.

Ramis Topal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Dilek Tahtalı’nın ağzındaki solunum cihazı dikkat çekiyor. Görüntüde ailesine el sallayan Dilek Tahtalı’nın son sözleri ise “Annecim seni çok özledim, çok seviyorum sizi” oldu.

“BIRAK YAKAMI YETER”

Dilek Tahtalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakika da bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi hava da balkona çıkmaktan bayılazaaam” ve “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri” mesajlarını göndermişti.