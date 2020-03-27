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'Koronavirüs nedeniyle kan bağışları azaldı, stoklar tükenebilir'
Cerrahpaşa Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İkizceli, koronavirüsten ötürü kan bağışının düştüğünü söyledi
'Koronavirüs nedeniyle kan bağışları azaldı, stoklar tükenebilir'
27 Mart 2020 11:25 - Independent
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Koronavirüs salgını sağlık sektöründe de birçok hizmetin aksamasına neden oluyor.

Bunlar arasında bazıları var ki önümüzdeki süreçlerde yeni sıkıntıların doğmasına neden olabilir.

Cerrahpaşa Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışlarının düştüğüne dikkat çekti.

Hastanelerin kan ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını şu an için sıkıntılarının olmadığını belirten İkizceli, buna karşın bağışların düşmesinden dolayı kan stoklarının bitmek üzere olduğunu kaydetti.

İkizceli’ye göre kan bağışları böyle düşük giderse önümüzdeki haftalarda kan stokları tükenebilir ve kan sıkıntısı yaşanabilir.

“Acil servislerde günlük 250-300 olan hasta sayısı 40-50’lere kadar düştü”

Koronavirüs nedeniyle insanların hastaneye gitmeye çekinmesi de belli birimlerdeki yoğunluğu oldukça azalttı. İkizceli, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Acil Servis’e günlük gelen 250-300 başvurunun 40’lara kadar gerilediğini söyleyerek, “Trafik kazası, kavga, darp ve basit hastalıklardan kaynaklanan gelişler çok azaldı” diye konuştu.

Koronavirüs şüphelileri tek tek inceleniyor

Acil servisi ikiye böldüklerini söyleyen İkizceli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Koronavirüsten kaynaklı gelenler ile başka nedenlerle gelenleri ayrı ayrı alıyoruz ve kesinlikle birbirine karıştırmamaya çalışıyoruz. Koronavirüs şüphesiyle gelenlerin girişte ateşlerini ölçerek şüphe duyulanları koronavirüs hastaları için ayrılan bölüme geçiriyoruz. Hastalar tek tek alınıyor. Her giden kişiden sonra ortam tekrar steril hale getiriliyor. Bu bizim her seferinde ciddi zamanımızı alıyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus salgini kan bagislari

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