Koronavirüs nedeniyle tüm kongreler iptal!

OHSAD Kurultayı Katılımcı ve Sponsorlarına Önemli Duyuru
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA Başkanlığında toplanmış ve corona salgını nedeniyle önümüzdeki günlerde ülkemizde düzenlenecek olan tüm kongrelerin ertelenmesi yönünde karar almıştır.
Diğer yandan Bakanlık yöneticileri tarafından resmi talimatı en kısa sürede yayınlayacağını sözlü olarak bildirmiştir. Söz konusu karar elimize ulaşır ulaşmaz kurultayımızı erteleme kararı vermek durumundayız. Konu ile ilgili duyurular, web sitemizde sürekli güncellenecektir.
Saygılarımızla
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA