Koronavirüs nedeniyle tüm kongreler iptal!

Medimagazin'in Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre Mart ve Nisan ayındaki ulusal ve uluslararası tüm kongreler iptal edildi.

Cumartesi günü İstanbulda yapılacak Tıp Bayramının da iptal edildiği bilgisine ulaşıldı

İptali ilk açıklayan OHSAD oldu.11-15 Martta yapılacak olan OHSAD kurultayı iptal edildi.

OHSAD'tan yapılan açıklama:

OHSAD Kurultayı Katılımcı ve Sponsorlarına Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA Başkanlığında toplanmış ve corona salgını nedeniyle önümüzdeki günlerde ülkemizde düzenlenecek olan tüm kongrelerin ertelenmesi yönünde karar almıştır.

Diğer yandan Bakanlık yöneticileri tarafından resmi talimatı en kısa sürede yayınlayacağını sözlü olarak bildirmiştir. Söz konusu karar elimize ulaşır ulaşmaz kurultayımızı erteleme kararı vermek durumundayız. Konu ile ilgili duyurular, web sitemizde sürekli güncellenecektir.

Saygılarımızla