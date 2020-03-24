Koronavirüs olası vaka tanımına yeni madde eklendi! İşte Bilim Kurulunun güncel tüm kılavuzları!

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran Sağlık Bakanlığı, yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın belirtisi olarak yeni bir madde eklendi. Buna göre; koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.

BİLİM KURULU 6.5 SAAT TOPLANTI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanlığı binasında toplandı. 13.30'da başlayan toplantı tam 6.5 saat sürdü. Toplantının ardından 19.45'te açıklama yapıldı. Bakan Koca, yeni tavsiyeleri duyurdu. Koca, 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' derken, yaşlılara da, 'Bir defalığına bizim öğüdümüzü kabul görün' dedi.

2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için tıklayınız.23/03/2020

Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması için tıklayınız.

Poliklinik / Acil COVID-19 Hasta Yönetim Algoritması için tıklayınız.

Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi

Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi​

AYAKTAN BAŞVURAN HASTALAR İÇİN OLASI COVID-19 VAKA SORGULAMA KILAVUZU

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU EKİPMANLAR

COVID-19 sunumu için tıklayınız.

COVID-19 Sağlık Personeli Sunumu için tıklayınız.