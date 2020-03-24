Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs olası vaka tanımına yeni madde eklendi! İşte Bilim Kurulunun güncel tüm kılavuzları!
Sağlık Bakanlığı, olası vaka tanımına "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesini ekledi.
Koronavirüs olası vaka tanımına yeni madde eklendi! İşte Bilim Kurulunun güncel tüm kılavuzları!
24 Mart 2020 11:24 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran Sağlık Bakanlığı, yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın belirtisi olarak yeni bir madde eklendi. Buna göre; koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.

BİLİM KURULU 6.5 SAAT TOPLANTI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanlığı binasında toplandı. 13.30'da başlayan toplantı tam 6.5 saat sürdü. Toplantının ardından 19.45'te açıklama yapıldı. Bakan Koca, yeni tavsiyeleri duyurdu. Koca, 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' derken, yaşlılara da, 'Bir defalığına bizim öğüdümüzü kabul görün' dedi.

2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için pdftıklayınız.23/03/2020

Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması içinpdftıklayınız.

Poliklinik / Acil COVID-19 Hasta Yönetim Algoritması için pdftıklayınız.

Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi

Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi​

AYAKTAN BAŞVURAN HASTALAR İÇİN OLASI COVID-19 VAKA SORGULAMA KILAVUZU

 

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU EKİPMANLAR

 

COVID-19 sunumu için pptxtıklayınız.

COVID-19 Sağlık Personeli Sunumu için pptxtıklayınız.

 

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi koronavirus vaka tanimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.