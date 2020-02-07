Koronavirüs onları da etkiledi, sahipsiz kalan hayvanların imdadına hayvanseverler yetişti

Çin– Gazete, salgın nedeniyle evlerine dönmeyenlerin beslediği evcil hayvanlara Vuhan Hayvanları Koruma Birliği’nin sahip çıktığını; hayvan sahipleri ile kurulan temas sonrası evlere girilerek hayvanların beslendiğini yazdı.
Gazete 23 Ocak’tan itibaren şehre giriş çıkışların nereyse kapatıldığını; salgından kaçanların ise evlerinde evcil hayvanlarının sahipsiz kaldığını; ölmek üzere olan bu hayvanlara ise hayvanseverlerin sahip çıktığını vurguladı. Haberde hayvanseverlerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdikleri; içeriye yiyecek ve su bıraktıkları ve bu zamana kadar 1000 hayvana yardımcı oldukları belirtildi.
China Daily gazetesi, 11 milyondan fazla nüfusu bulunan Vuhan’da salgın nedeniyle 5 milyon insanın şehirden ayrıldığını; kentte 600 bin civarı evcil hayvan bulunduğunun düşünüldüğünü ve bu zamana kadar 700 ailenin Vuhan Hayvanları Koruma Birliği’ne başvurduğunu duyurdu.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS