Koronavirüs onları da etkiledi, sahipsiz kalan hayvanların imdadına hayvanseverler yetişti

Çin– Gazete, salgın nedeniyle evlerine dönmeyenlerin beslediği evcil hayvanlara Vuhan Hayvanları Koruma Birliği’nin sahip çıktığını; hayvan sahipleri ile kurulan temas sonrası evlere girilerek hayvanların beslendiğini yazdı.

Gazete 23 Ocak’tan itibaren şehre giriş çıkışların nereyse kapatıldığını; salgından kaçanların ise evlerinde evcil hayvanlarının sahipsiz kaldığını; ölmek üzere olan bu hayvanlara ise hayvanseverlerin sahip çıktığını vurguladı. Haberde hayvanseverlerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdikleri; içeriye yiyecek ve su bıraktıkları ve bu zamana kadar 1000 hayvana yardımcı oldukları belirtildi.

China Daily gazetesi, 11 milyondan fazla nüfusu bulunan Vuhan’da salgın nedeniyle 5 milyon insanın şehirden ayrıldığını; kentte 600 bin civarı evcil hayvan bulunduğunun düşünüldüğünü ve bu zamana kadar 700 ailenin Vuhan Hayvanları Koruma Birliği’ne başvurduğunu duyurdu.