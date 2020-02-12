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Koronavirüs: Salgın Şubat ortası ya da sonunda zirvede olabilir
Çin’in tanınmış solunum yolu hastalıkları uzmanı Zhong Nanshan, mevcut duruma bakıldığında yeni koronavirüsü salgınında zirve noktasını öngörmenin zor olduğunu ancak tahminen Şubat ayının ortası veya sonlarını bulacağını söyledi
Koronavirüs: Salgın Şubat ortası ya da sonunda zirvede olabilir
12 Şubat 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadele için görevlendirdiği uzman heyetine başkanlık eden Zhong Nanshan, vakaların zirveye ulaşacağı noktanın, Bahar Bayramı tatilinin son ermesiyle başlayan çalışanların işe dönüş sürecinde tedbirlerin uygulanma durumuna göre belli olacağını dile getirdi.

Çin Uluslararası Radyosu'ndan yapılan açıklamada, hastalığın kuluçka süresinin 24 güne ulaştığı konusunda da bilgiler aktaran Zhong Nanshan, “Yalnızca bir hastada kuluçka süresinin 24 günü bulduğu gözlendi. Emin olmak için daha çok araştırma gerekiyor” dedi. Zhong Nanshan, Çin Medya Grubu’na (ÇMG) verdiği özel röportajda, ekibiyle birlikte 552 hastaneden seçilen bin 99 hasta üzerinde yaptığı incelemelerde sadece 1 hastanın kuluçka süresinin 24 günü bulduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Yeni koronavirüsünün kuluçka süresinin 24 güne uzayabileceğini söylemek için yeterli kanıtın bulunmadığını ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Zhong Nanshan, “Araştırma bulguları yorumlanırken aşırıya kaçılmamalı” uyarısında da bulundu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus salgin zhong nanshan cin uluslararasi radyosu

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