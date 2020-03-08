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Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi?
Solunum yolu virüsleri daha çok kış aylarında yayıldığı için yeni tip koronavirüs hastalığı Covid-19'un da baharda havaların ısınmasıyla birlikle ortadan kaybolması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşte değil.
Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi?
08 Mart 2020 - Euronews Fatih Yetim
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Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno Lima, bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor.


Paris Pitié-Salpêtrière hastanesinden bulaşıcı hastalık uzmanı Alexandre Bleibtreu da solunum yolu virüsleri için ideal hava sıcaklıklarının 0-7 derece arasında olmasına karşın Covid-19'un baharla birlikte ortadan kaybolmayacağı görüşünde.

"Bazı virüsler mevsimlerle dalga geçiyor" diyen Bruno Lima, 2009'da görülen A H1N1 virüsünün İspanya, Almanya ve İngiltere'de zirveyi yaz aylarında gördüğünü hatırlatıyor.

Alexandre Bleibtreu'ya göre, insanların bağışıklık sistemi yeni bir virüs olan Covid-19 için henüz hazır değil ve havaların ısınmasıyla birlikte salgının sona ereceği beklentisi somut verilere dayanmıyor. Benzer virüslerin sıcak coğrafyalarda ve yaz aylarında da yayılmaya devam ettiğini belirten Bleibtreu, salgınla mücadele için sıhhi önlemler dışında bir çözüm henüz olmadığını vurguluyor.

Diğer yandan, şu anda yaz mevsiminin yaşandığı güney yarım kürede virüsün yayılmayı sürdürdüğü görülüyor. Resmi verilere göre Avustralya'da 5 Mart 2020 itibariyle 52 vaka bulunurken, hava sıcaklıklarının 20-30 derece arasında seyrettiği Kuveyt ve Bahreyn'de 50'den fazla vaka tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19

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