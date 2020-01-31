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Koronavirüs salgını için AB'den 10 milyon avro hibe
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon avro hibe edeceğini açıkladı
Koronavirüs salgını için AB'den 10 milyon avro hibe
31 Ocak 2020 - AA
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BRÜKSEL- AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi. 

Desteğin virüs salgınını daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalara verileceği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda virüsle mücadele ve kamu hazırlık durumunun geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel, "Amacımız koronavirüs salgınının AB'de daha fazla yayılma ihtimalinin etkilerini azaltmak. Söz konusu hibe sayesinde bu salgın hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ab komisyonu koronavirus

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