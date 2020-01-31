Koronavirüs salgını: İtalya OHAL ilan etti!

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti. Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527’sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti. İtalya, ‘koronavirüs’ salgınından dolayı 6 ay boyunca OHAL ilan etti.

Irkçı eylemler başladı

Çin’de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı.

Geçen hafta sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinden, “Çinli düşmanlığı” temelli sözlü saldırılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı. Venedik’te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine Venedik’te Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti. Torino’da bir restoranda, yıllardır İtalya’da yaşayan Çinli bir aile de sözlü saldırıya uğradı.

Başkent Roma’nın da dahil olduğu büyük kentlerde Çin restoranlarının büyük oranda müşteri kaybettikleri bildiriliyor. Roma’nın en meşhur Çin restoranlarından Hang Zhou da Sonia’nın sahibi Zhou Fenxia, “Restoranım 10 yıldır her zaman dolu olurdu, hafta sonları sıra oluşurdu. Bu son bir haftada ise birden bire müşteriler yok oldu” dedi.

Roma’nın saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı da, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin derslerini askıya aldı. Tartışma yaratan kararla ilgili olarak bugün La Repubblica gazetesine konuşan Konservatuar Müdürü Roberto Giuliani, ırkçılık suçlamalarını reddetti.

Yabancı karşıtlığıyla suçlanan aşırı sağcı Lig Partisi lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise koronavirüs korkusunu göçmen karşıtı mesaj vermek için kullandı. Sosyal medyada bir göçmen teknesi videosunu, “Sağlık için tüm dünya sınırları kapatıyor. İtalya’ya ise rekor sayıda tekne yanaşıyor. Size normal geliyor mu?” yazarak paylaştı.