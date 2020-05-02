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Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? İşte salgının bitmesi için iki yol!
Salgın nasıl sona erecek, hayat normale ne zaman dönebilecek? Bunun aşı ya da ilacın bulunmasıyla bunun mümkün olabileceğini söyleyenler de var, toplumsal bağışıklığın elde edilmesiyle mümkün olduğunu iddia edenler de, peki, hangisi daha mümkün?
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? İşte salgının bitmesi için iki yol!
02 Mayıs 2020 22:09 -
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Koronavirüs salgınının nasıl sona ereceği, herkesin aklındaki en büyük merak konusu. Uzmanlar bunun 2 yolu olduğunu söylüyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, "Bulaşıcı hastalıklarda genel kuraldır ya hastalığı geçirirsiniz bağışık hale gelirsiniz veya da bir aşısı olur aşıyla bağışıklık hale getirilir." dedi.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için toplumun yüzde 70'inin enfekte olması gerekiyor. Aşının bulunup kullanılmasıyla ilgili ise önümüzde uzun bir süreç olduğu öngörülüyor.

Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü;

2021 Ocağına kadar beklemek gerekiyor. Şimdi aşı çalışmalarında bir kural vardır bir molekülü bulursunuz o mülekülü testlerden geçirirsiniz. Yan etkisinin olup olmadıağı ne kadar olduğu araştırılıyor, şimdi tüm bunların hepsi belirli zaman alan işlemler.

Aşının üretilmesi sorunun tamamen çözüldüğü anlamına da gelmiyor

Şimdi aşıyı ürettiniz tek doz veya üç doz beş doz şimdi dünyadaki herkesi aşılayabilmek veya en azından risk grubundakileri aşılayabilmek için onu üretecek tesisi de hazırlamanız gerekiyor. Yani sadece aşıyı üretmek yetmiyor milyarlarca insanın aşılanmasından bahsediyoruz.

Sonbaharda ikinci dalgayı yakayabiliriz ki o birinci dalgadan şiddetli olabilir. Gevşemek demek bu dönemde salgının toplumsal anlamda hızla yayılması demek.

Günlük vaka sayısını düşmesi, salgının geçtiği anlamına mı geliyor?

Salgını kontrol altına almış durumdayız ama henüz bitirmedik salgın bitmedi zaten bu bir aşı bulunana kadar veya bunun bir tedavisi gelene kadar bu salgını tam olarak bitirdik diyemeyeceğiz.

Tüm uzmanlar, koronavirüs tedbirlerinin devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler:

bulent ertugrul koronavirus

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