Koronavirüs sebebiyle 'yasal olarak var olmayan bebekler'

İskoçya'da yaşayan Emma Pratt, ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları başlamadan bir hafta önce bebeğini dünyaya getirdi.

Bebeği Skye neredeyse 4 aylık, ancak hâlâ bir kimlik kartı yok.

Pratt, "Kızımın yasal olarak var olmadığını düşünmek çok garip geliyor" diyor.

İngiltere'de yeni doğanların en fazla 42 günde belediyeye kaydının yapılması gerekiyor. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle birçok belediye, doğum sertifikalarını ve yeni nüfus kayıtlarını durdurdu. Kayıtlar bu ay yeniden başlıyor.

Binlerce bebeğin ailesi de, çocuklarının kayıtlara geçmesi için sıra bekliyor.

Pratt, bebeği için bir birikim fonu oluşturmak istediğini ancak kimlik kartı olmadığı için bunu yapamadığını söylüyor.

Bazı aileler de bebeklerinin kimlik kartı olmadığı için yurt dışındaki ailelerini görmeye gidemediğini ya da bebek sahibi olduktan sonra faydalanabilecekleri yardımlardan faydalanamadığını söylüyor.