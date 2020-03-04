Koronavirüs sigorta kapsamında

Bir kısım sigortacı Koronavirüs’ün salgın hastalık olduğunu ve teminat kapsamında olmadığını söylerken ağırlıklı görüş ise hastalığın Türkiye’de henüz salgın (bulaşıcı) hastalık olarak tanımlanmadığını ve bu nedenle teminat kapsamında olduğu yönünde. Ancak fiili olarak devlet şu anda vakaya rastlandığında kendisi karantinaya alıyor.

Rahim Ak'ın Habertürk'teki haberine göre, eğer şüpheli varsa belirlenmiş devlet hastanelerinde tedaviler gerçekleştirilecek. Eğer devlet bu tedavileri üstlenmezse özel sağlık sigortası kapsamında 'bir grip türü' olarak tedavisi üstlenilecek.

Çıkış yeri olan Çin'de yayılım hızı düşse de Koronavirüs diğer ülkelerde hızla insanları etkisi altına alıyor. Türkiye'de ise henüz böyle bir tespit yok. Virüs taşıma riski olanlar ise Sağlık Bakanlığı yani devlet tarafından karantinaya alınıp tüm tetkikleri yapılıyor. Dünyada şu anda tek gündem konusu olan Koronavirüs’ün sigortacılık açısından da tartışılıyor. Çünkü normalde bakıldığında virüsün bir salgın olarak adlandırılması nedeniyle ve salgın hastalıklar da özel sağlık sigortalarının teminatı kapsamında olmadığı için sigorta poliçesinin kapsamı dışında gibi görünüyor. Bir kısım sigortacı da bu görüşü savunuyor.

Salgın olarak tanımlandı

Ancak ağırlıklı görüş ise bunun tem tersi. Sigortacılar hastalığın Türkiye’de henüz salgın (bulaşıcı) hastalık olarak tanımlanmadığını ve bu nedenle teminat kapsamında olduğunu belirtiyor. Ancak fiili olarak devlet şu anda vakaya rastlandığında kendisi karantinaya alıyor. Henüz tanı konulan kimse yok ama eğer şüpheli varsa belirlenmiş devlet hastanelerinde tedaviler gerçekleştirilecek. Yani fiili olarak henüz özel hastaneleri ve sigorta şirketlerini ilgilendiren bir durum yok. Sigortacılar devletin bu tedavileri üstlenmemesi durumunda Koronavirüs'ün özel sağlık sigortası kapsamında 'bir grip türü' olarak tedavisinin kendileri tarafından üstlenileceğini ifade ediyorlar.

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, kendilerine gelen virüs vakalarının şu anda kesinlikle ödenmek zorunda olduğunu belirterek, "Bunu ağır bir grip olarak değerlendirmek gerekir" diye konuştu.