Koronavirüs şimdi de Bosna Hersek ve Slovenya'da

SARAYBOSNA- Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Kovid-19'a rastlandığını bildirdi.

Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıkladı.