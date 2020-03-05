Koronavirüs şimdi de Bosna Hersek ve Slovenya'da

SARAYBOSNA- Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Kovid-19'a rastlandığını bildirdi.
Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu.
Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıkladı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA