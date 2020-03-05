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Koronavirüs şimdi de Bosna Hersek ve Slovenya'da
Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi
Koronavirüs şimdi de Bosna Hersek ve Slovenya'da
05 Mart 2020 - AA
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SARAYBOSNA- Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Kovid-19'a rastlandığını bildirdi.

Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

bosna hersek kovid-19 slovenya

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