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Koronavirüs şimdi de Umman'a sıçradı
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti
Koronavirüs şimdi de Umman'a sıçradı
24 Şubat 2020 - İHA
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MUSKAT - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi

Anahtar Kelimeler:

wuhan koronavirus umman

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