Koronavirüs sonrası yeni salgın: Obezite

Koronavirüsle birlikte ekonomi, okul ve iş hayatımız tümüyle değişti. Toplum olarak koronayı hayatımızın merkezine koyduk. Ancak modern dünyanın salgını olan ve birçok ülkede koronadan daha fazla can kaybına sebep olan obezite, evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu günlerde hayatımız için gizli bir risk yaratıyor.

Hayatımızın normale dönmesiyle birlikte göz ardı ettiğimiz risklerle yüzleşeceğimize değinen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh, şu anda pandemiyle savaş veren hastanelerin yoğunluğunu ve bulaş riskini artırmamak için obezite ile mücadelede büyük cerrahi müdahaleler için uygun olmayan veya bunu istemeyen hastalarımızda daha az agresif yöntemlere yönelmemiz gerektiğini vurguluyor.

Çok yönlü beslenme obezite ile mücadelenin vazgeçilmez bir adımı”

Sağlıklı ve çok yönlü beslenme ile günlük alınan enerji miktarının azaltılması obezite ile mücadelenin vazgeçilmez bir adımı olduğunu sözlerine ekleyen, Dr. Babek Tabandeh, mekanik ve hormonal tedavilerin, obezitenin tartışmasız en etkin ve sürdürülebilir tedavi yöntemi olduğunun altını çiziyor.

Tabandeh, “Koronaya bağlı stres ve tedirginlik gibi ruhsal etkenler kortizol dahil birçok stres hormonunun seviyesini yükseltiyor. Buna bağlı olarak, şekerli, unlu, yağlı ve yüksek kalorili gıdalara karşı iştahımız da artıyor.

Vücudumuz da aynı anda kendisini korumak amacıyla metabolizmamızı yavaşlatıyor. Yani aynı miktarda yiyip aynı düzeyde egzersiz yapmamıza rağmen strese girdiğimiz için kilomuz sürekli artıyor.

Gıda ile doldurulmuş modern ve tüketici hayat tarzı sürdürülen bir evde uzun süreler yemek yiyerek vakit geçirmek günümüzde obezite ile sonuçlanıyor” diyor.

Hastaya psikolojik destek verilmeli

Dr. Tabandeh, “Modern ve bilimsel tedavilere rağmen psikolojik ve çevresel faktörlere bağlı obezite ile mücadelede bazen başarısızlıklar yaşanabiliyor. Obezitede tedavi yöntemi ne olursa olsun etkin bir başarının yakalanması için, hasta tedavinin amacını ve felsefesini kavramalı. Bunu sağlamak için de tedaviden önce ve sonra hastaya psikolojik destek verilmeli” şeklinde konuştu.