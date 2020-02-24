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Koronavirüs şüphesi vardı, İranlı çocuğun tahlil sonuçları açıklandı
Koronavirüsü şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İran uyruklu çocuğun tahlil sonuçları negatif çıkarken, 3 yaşındaki çocuk bu sabah taburcu edildi
Koronavirüs şüphesi vardı, İranlı çocuğun tahlil sonuçları açıklandı
24 Şubat 2020 - İHA
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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alınmıştı. Olayın kentte kısa sürede duyulmasıyla, 20 gün önce İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 yaşındaki Elya Ahmedi korona virüsü şüphesi üzerine tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından da bir açıklama yapılarak kentte koronavirüsü şüphesinin olmadığı bildirilmişti. Şüphe üzerine tahlil yapılan çocuğun tahlil sonuçları 'negatif' çıktı. Elya Ahmedi, hastaneden bu sabah taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler:

afyonkarahisar iran koronavirus negatif

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