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Koronavirüs şüphesi... Yere yığılan adamdan herkes kaçtı... Yardıma sağlıkçılar koştu...
Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.
Koronavirüs şüphesi... Yere yığılan adamdan herkes kaçtı... Yardıma sağlıkçılar koştu...
24 Mart 2020 12:06 - İHA
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Olay, kent merkezinde Genç Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye’de de her geçen biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112’yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus epilepsi hastasi 112

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